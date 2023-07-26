Музеи ВДНХ станут площадками для уроков биологии, геометрии и русского у семиклассников

Подать заявки на проведение учебного дня все образовательные организации смогут в конце августа на портале программы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уроки по биологии, геометрии и русскому языку для семиклассников по программе "Учебный день в музее" с 1 сентября можно будет провести на площадках музеев ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"С 1 сентября 2023 года столичные семиклассники смогут посетить уроки на ВДНХ в рамках программы "Учебный день в музее". Для них проведут занятия сразу в трех экспозициях музеев, расположенных на территории выставки. <...> Подать заявки на проведение учебного дня для седьмого класса на территории ВДНХ все образовательные организации смогут уже в конце августа на портале программы", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что первым станет урок биологии в павильоне № 31 "Геология", где работает выставка Биологического музея им. К. А. Тимирязева "12 признаков живого". Школьники изучат природные сообщества и взаимоотношения организмов в природе, рассмотрят живые организмы как открытые системы и узнают, какую роль играют представители каждого царства в природном сообществе. "Музей - давний партнер программы, а в рамках занятий для школьников выступает с временной экспозицией", - отметили в пресс-службе.

На уроке геометрии в центре "Космонавтика и авиация" школьники вспомнят различные меры длины, узнают о парадоксах космонавтики, решат задачу, придуманную ученым Ари Штернфельдом.

Урок русского языка пройдет в музее славянской письменности "Слово". Семиклассники узнают, какие изменения происходили в русском языке на разных этапах его развития, познакомятся с памятниками древнерусской письменности, а также изучат историю букв славянского алфавита. В заключение дети составят инфографику "История развития русского языка".