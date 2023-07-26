В Дубровицком лесу в Подольске появится лыжероллерная трасса

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин выразил надежду, что объект станет новой точкой притяжения для любителей спорта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Лыжероллерная трасса откроется в Дубровицком лесу городского округа Подольск в выходные, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Благодаря программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева "Парки в лесу" наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса, которая, как мы надеемся, станет новой точкой притяжения для любителей спорта", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе уточнили, что открытие трассы состоится в эти выходные.

Работы по благоустройству на территории лесопарка рассчитаны на два этапа. В рамках первого из них, который начался в ноябре 2022 года, проложили лыжероллерную трассу, организовали входную зону с пунктом охраны, установили павильоны кафе, проката и администрации. По территории лесопарка провели комфортное и безопасное освещение.

В настоящее время работы в лесопарке находятся на финальной стадии - проводится монтаж информационных стендов и установка малых архитектурных форм.