Новый сайт Twitter x.com оказался заблокирован в Индонезии из-за истории домена

По данным Al Jazeera, министерство связи и информации страны ограничило доступ к сайту из-за того, что ранее домен использовался для распространения порнографии и азартных игр

ДУБАЙ, 26 июля. /ТАСС/. Новый домен x.com социальной сети Twitter, находящейся в процессе ребрендинга в Х, оказался заблокирован на территории Индонезии, поскольку ранее использовался для распространения порнографии и азартных игр. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, министерство связи и информации страны ограничило доступ к сайту из-за того, что ранее через него распространялся "запрещенный" контент. Представитель министерства Усман Кансонг заявил, что правительство связалось с компанией, чтобы убедиться, что сайт действительно будет использоваться для доступа к социальной сети.

Эксперты считают, что домен в скором времени разблокируют. "Учитывая, что Twitter можно свободно использовать в Индонезии, я не сомневаюсь, что вынесение x.com из списка запрещенных сайтов не будет проблемой, если Twitter сможет продемонстрировать, что домен действительно ведет к соцсети", - сказал телеканалу аналитик Австралийского института стратегической политики Гатрия Прияндита.

В понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.