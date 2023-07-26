26 июля, 11:53

В Кировской области выявили первый очаг африканской чумы свиней

В угрожаемой зоне из личных подсобных хозяйств изымут поголовье свиней

КИРОВ, 26 июля. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней выявлен в Санчурском районе Кировской области у диких кабанов. В угрожаемой зоне из личных подсобных хозяйств изымут поголовье свиней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"25 июля у деревни Аннинский починок Санчурского округа члены общественной организации охотников обнаружили три трупа диких кабанов. Специалисты государственной ветеринарной службы оперативно выехали на место, отобрали материал для исследований, уничтожили найденные туши и провели дезинфекцию местности. По результатам лабораторных исследований Кировской областной ветеринарной лаборатории в отобранном патматериале выявлен вирус африканской чумы свиней", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это первый случай выявления вируса на территории региона.

Заместитель начальника управления ветеринарии Кировской области Елена Иванова добавила, что готовятся документы об установлении эпизоотического очага у деревни Аннинский починок Санчурского округа, в радиусе 20 км от этого места установлена угрожаемая зона, она включает часть населенных пунктов и охотничьи угодья Санчурского муниципального округа. В угрожаемой зоне проведут изъятие поголовья свиней из личных подсобных хозяйств и регулирование численности поголовья дикого кабана.

Государственная ветеринарная служба уже работает в Санчурском муниципальном округе. Уточняется численность поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах. Средства на компенсацию изъятия поголовья будут выделены из резервного фонда региона. 

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