В Новой Москве реконструируют санаторий "Ерино"

В частности, планируется полностью заменить инженерные системы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Санаторий "Ерино", расположенный в поселении Рязановское, ждет реконструкция. Старые корпуса получат современную отделку внутри и снаружи, появятся открытые террасы с перголами, декоративные элементы из лиственницы и прозрачные ограждения, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект реконструкции двух жилых корпусов в санатории "Ерино", который находится вблизи одноименной деревни. Для облицовки фасадов используют серую клинкерную плитку под кирпич ручной формовки, бежевую штукатурку, а в качестве декоративных элементов - ламинированные панели в цвет лиственницы, например, для перголы на террасе и оформления балконов", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Проект реконструкции разработан ООО "Открытые мастерские". Архитектурный облик корпусов формирует сомасштабная человеку пластика фасадов, сбалансированный ритм оконных проемов и традиционная фактура кирпичных стен. Открытые террасы каждого корпуса имеют ограждение из безопасного триплекса с поручнем и цоколем из нержавеющей стали. Дополнительно на балконах используются декоративные ламели из лиственницы, создающие объемный рисунок на фасаде.

Помимо внешней отделки, планируется полностью заменить инженерные системы. При этом корпуса останутся в прежних объемах - общая площадь составит почти 9,3 тыс. кв. м.