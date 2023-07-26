Реставрация оранжереи в московском парке "Покровское-Стрешнево" выполнена на 50%

Завершить восстановление планируется в этом году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Работы по реставрации оранжереи в парке "Покровское-Стрешнево" выполнены наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

"Это единственное сооружение, сохранившееся со времен XVIII - начала XIX веков, которых в парке ранее было шесть. Оранжерея является частью ансамбля усадьбы "Покровское-Стрешнево", находилась в неудовлетворительном состоянии. Перед началом работ многое в оранжерее пришлось практически полностью разобрать, так как большая часть здания сильно пострадала во время предыдущих пожаров, а остальное пришло в негодность за годы запустения. <...> Завершить восстановление зимнего сада планируется в этом году", - значится в сообщении.

Работы в оранжерее

Как уточнил замруководителя департамента Сергей Мальников, чьи слова приводятся в сообщении, в парке завершены работы по реставрации и восстановлению кирпичной кладки фасадов оранжереи. В зимнем саду выполнены работы по инъектированию фундамента и стен. Также произведена вычинка, переборка, обработка биоцидными и камнеукрепляющими составами сохранившейся кирпичной кладки и выполнено устройство новой.

"В обоих крыльях установлена стропильная часть кровли и выполнена ее обрешетка, провели оштукатуривание внутренних стен. На крыльях уже восстановили повалы - это архитектурная особенность оранжерей в холодном климате, деревянная стена-экран, которая направляла солнечное тепло через стеклянную кровлю внутрь теплицы. В восстановлении витражной конструкции, в соответствии с новыми требованиями, применены современные технологии", - добавил он.

По словам Мельникова, в двух симметричных крыльях оранжереи монтируются окна с алюминиевым профилем. "Несмотря на это, визуальный исторический облик оранжереи будет сохранен и обыгран деталями декора того времени. Это тянутые карнизы по периметру здания и декоративные дубовые элементы на алюминиевых конструкциях витражей. Кроме того, на боковых крыльях восстановили слуховые окна и вернули медное покрытие кровли", - подчеркнул замруководителя департамента.

В центральном зале проведено укрепление бетонного свода внутри здания и подготовлены оконные проемы. Специалисты расчистили от поздних грязевых отложений и заново оштукатурили колоннаду тосканского ордера, которая украшает фасад полукруглого зала; восстановили основание со ступенями у центрального крыльца и облицевали все белым камнем. Восстановлена кирпичная кладка под установку конструкций купола; смонтировано металлическое основание под него и изготовлены деревянные журавцы (формообразующие криволинейные элементы каркаса купола), которые сейчас устанавливают; по фасаду протянуты декоративные архитектурные элементы, а здание покрасили. "Идет подготовка к монтажу карнизов в интерьерах, восстановлению шпиля на куполе и покрытию его медью, а также установке столярных заполнений. Предстоит еще сделать водосточную систему, смонтировать накладки на витражи и декоративные козырьки, а также обустроить прилегающую территорию", - заключил Мельников.