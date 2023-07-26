Специалисты начали работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ

Энергетики установили две новые распределительные трансформаторные подстанции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Работы по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М. В. Ломоносова начались в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Обеспечению ключевых образовательных учреждений, расположенных в столице, надежным энергоснабжением уделяется особое внимание. Приступили к проведению монтажно-строительных работ в рамках масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны - МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятия проведем в два этапа, это позволит демонтировать в итоге все электроустановки, расположенные в главном здании университета", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, энергетики установили две новые распределительные трансформаторные подстанции. В этом году будут проложены четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2 км. В 2024 году планируется оборудовать восемь трансформаторных подстанций, выполнить прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей.

"Работы проводим максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. Увеличение мощности не требуется. Университет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной", - заключается в публикации.