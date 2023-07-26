26 июля, 12:17
Военная операция на Украине

Володин сообщил, что Дума приняла 77 законов по поддержке участников СВО и членов их семей

В числе принятых мер поддержки спикер палаты упомянул закон о переводе студентов - участников спецоперации с платного обучения на бюджет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла 77 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщил на последнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы ее председатель Вячеслав Володин, добавив, что важно законодательно обеспечить все решения, принятые президентом в этой сфере.

"Приоритетом нашей работы в течение семи месяцев была поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Наши солдаты, офицеры на фронте проявляют мужество, героизм, рискуя жизнью, обеспечивают безопасность страны и ее граждан. Нам важно законодательно обеспечить все решения, принятые президентом в этой сфере. На протяжении всего времени было принято 77 законов Госдумы, выстроена единая система мер поддержки, введены льготы", - сказал Володин.

Он отметил, что Госдума создает возможности для роста и самореализации участников СВО, чтобы, когда они вернулись после окончания боевых действий, у них была возможность внести "огромный вклад в развитие России".

В числе принятых мер поддержки политик упомянул закон о переводе студентов - участников СВО с платного обучения на бюджет. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация