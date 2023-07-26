Вертолеты российских ВКС участвуют в тушении пожаров в Латакии

Губернатор провинции Амер Хиляль сообщил, что из пожароопасной зоны эвакуированы жители поселка Машкейта

БЕЙРУТ, 26 июля. /ТАСС/. Горные массивы к северу от портового города Латакия охвачены лесными пожарами из-за жары и засушливой погоды. Об этом сообщил газете Al Watan губернатор провинции Амер Хиляль.

"Подразделения пожарной охраны и гражданской обороны ведут борьбу с огнем у вершины Джебель-эн-Намле, - заявил он. - По причине сложного рельефа в тушении пожаров участвуют вертолеты сирийских ВВС и российских ВКС, которые сбрасывают воду на загоревшиеся деревья".

По словам губернатора, из пожароопасной зоны эвакуированы жители поселка Машкейта, им предоставлено временное жилье в окрестностях Латакии. Сведений о пострадавших среди населения не поступало.

Начальник службы гражданской обороны провинции полковник Джаляль Дауд указал, что за последние часы удалось локализовать пожар примерно в 60% районов. "Однако из-за сильного ветра возникла угроза воспламенения восточных склонов прибрежного горного хребта, - отметил он. - Риск возникновения там пожаров во второй половине дня возрос".

По данным издания, в Латакии создан оперативный штаб, который принимает экстренные меры по предотвращению появления новых очагов возгорания в лесистой местности и проводит разъяснительную работу с населением. Ведется круглосуточный мониторинг лесных угодий.

На северо-запад Сирии прибыл из Дамаска министр местного самоуправления и окружающей среды Хусейн Махлюф, который следит за операцией по тушению огня. Дополнительные пожарные команды направляются в Латакию из соседних провинций.