В "Фобосе" спрогнозировали прекращение сильных осадков в Москве через 2-3 часа

В центре сообщили, что после ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сильные осадки завершатся в Москве в течение 2-3 часов, после 20:00-21:00 дожди прекратятся, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток и в течение 2-3 часов сильные осадки покинут столицу, после чего ожидается еще несколько заходов дождя, но уже небольших и локальных. А после 20-21 часа дожди и вовсе прекратятся", - написал он.

Мощная гроза с ливнем обрушилась на Московский регион во второй половине дня. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды. Системы водоотведения проверены и очищены, сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.