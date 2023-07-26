Дело о геноциде осетинского народа со стороны Грузии в 2008-м насчитывает более 300 томов

Расследование ведется безостановочно и постоянно пополняется новыми фактами, заявил генпрокурор Южной Осетии Григорий Собаев в ходе встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым

ЦХИНВАЛ, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту геноцида народа Южной Осетии со стороны Грузии в 2008 году насчитывает более 300 томов, расследование ведется безостановочно и постоянно пополняется новыми фактами. Об этом заявил генеральный прокурор Южной Осетии Григорий Собаев в ходе встречи с президентом республики Аланом Гаглоевым.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, Собаев рассказал президенту об уголовном деле, которое возбуждено по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии, фигурантами являются Михаил Саакашвили, который в то время был президентом Грузии, и другие должностные лица, принимавшие участие событиях в августе 2008 года.

"Все лица объявлены в розыск, ведутся необходимые мероприятия. Расследование не останавливается и ведется с 2008 года безостановочно, насчитывает более 300 томов, граждане постоянно обращаются, до сих пор обнаруживаются места захоронения. Группы выезжают на место и проводят экспертизы по идентификации обнаруженных останков. Потерпевшие граждане ввиду необходимости получения определенных справок обращаются к следователям, появляются новые потерпевшие, устанавливаются новые обстоятельства, продолжает оцениваться ущерб, полученный гражданами", - сказал Собаев.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Южной Осетии будет добиваться привлечения к ответственности Саакашвили и других подозреваемых в организации нападения на столицу республики Цхинвал и другие населенные пункты в августе 2008 года. Они объявлены в международный розыск.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных боевых действий погибли более 1 тыс. человек, в том числе 72 российских военнослужащих. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В Южной Осетии 7-8 августа пройдут траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине боевых действий.