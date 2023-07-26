26 июля, 12:40,
обновлено 26 июля, 13:29

Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды

Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Автобусы, электробусы, трамваи, маршрутные такси и другой наземный транспорт могут задерживаться в пути из-за ливня и града в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - значится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, московское метро работает в штатном режиме.

"Погодные условия не повлияли на работу основных устройств и движение - все станции московского метро открыты, поезда следуют по всем участкам линий. Специалисты внимательно следят за всей инфраструктурой, уделяя особенное внимание открытым участкам. Диспетчеры ЕДЦ в режиме реального времени отслеживают ситуацию на всем метрополитене", - заверил собеседник агентства. 

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