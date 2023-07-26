На Международной выставке "Россия" на ВДНХ представят достижения всех регионов страны

Для выставки подготовят культурно-развлекательную, образовательную и деловую программы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Все 89 регионов России представят свои экспозиции с экономическими и другими достижениями на Международной выставке-форуме "Россия", которая пройдет с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Президент России Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести Международную выставку-форум "Россия" в 2023-2024 годах в Москве на территории ВДНХ в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации.

"Участниками Международной выставки-форума "Россия" станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. Все 89 субъектов Российской Федерации будут представлены в павильоне № 75. <...> Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России", - говорится в сообщении.

Так, например, Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину, Якутия продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе "Мир". В Дни регионов каждый субъект РФ презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Культурная и деловая программы

Кроме того, для выставки подготовят культурно-развлекательную, образовательную и деловую программы. Ожидается, что выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны. Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, где лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

В свою очередь Российское общество "Знание" проведет просветительский марафон "Знание.Первые", торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии "Знание.Премия", театрализованное представление и новогодний карнавал "Знание.Елка".

Запланирована также и детская программа. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины. В экскурсионной программе разработано шесть тематических маршрутов: "Искусство", "Общество", "Технологии", "Энергетика", "Экология", "Профессии".

"Единый стиль выставки отражает шесть главных исторических периодов России. Шрифты этих периодов представляют собой графическую систему, в которой буквы находятся в постоянном движении и ротируются. Каждый житель страны может стать соавтором и создать свой вариант слова "Россия" на официальном сайте выставки", - уточняется в сообщении.

Мероприятие продлится с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.