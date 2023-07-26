Михаила Бройтмана избрали и.о. президента Российского еврейского конгресса

Его также назначили вице-президентом и членом бюро президиума РЕК

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Михаил Бройтман назначен исполняющим обязанности президента Российского еврейского конгресса (РЕК). Такое решение приняли по итогам ежегодного заседания президиума конгресса, сообщили в пресс-службе РЕК.

"Президент РЕК Юрий Каннер, чей третий пятилетний срок полномочий во главе конгресса истекает в мае 2024 года, сообщил на заседании президиума о своей кадровой инициативе. На время своего отсутствия в ближайшее время в Москве глава организации принял решение назначить в качестве исполняющего обязанности президента Российского еврейского конгресса Михаила Бройтмана - члена президиума и председателя совета директоров РЕК, мецената, бизнесмена, генерального директора ООО "ВБП", - говорится в сообщении.

По итогам заседания Бройтман также был избран вице-президентом и членом бюро президиума РЕК. Юрий Каннер возглавляет конгресс с 2009 года, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что также на заседании избрали нового председателя попечительского совета РЕК, им стал академик РАН член бюро президиума РЕК, основатель и президент АО "Медицина" Григорий Ройтберг. Кроме того, были продлены полномочия исполнительного директора Анны Бокшицкой, которая находится на этой должности с 2014 года.

Также президиум РЕК утвердил отчет организации за 2022 год и поправки к бюджету 2023 года. Основное внимание в новом бюджете уделено проектам по социальной благотворительности и еврейскому образованию.