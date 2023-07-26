В Москве готовность эстакады между Грайвороновской и Шоссейной улицами составила 75%

В настоящее время ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия пролетного строения основного хода

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Строительство эстакады основного хода на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) между Грайвороновской и Шоссейной улицами выполнено на три четверти. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сейчас строительная готовность объекта оценивается в 75%. Завершение проекта по контракту приходится на декабрь 2023 года. По поручению мэра Сергея Семеновича Собянина мы форсируем ход работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию ранее контрактных сроков", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что на эстакаде основного хода от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы после нанесения гидроизоляции плиты проезжей части завершены работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"В настоящее время ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия пролетного строения эстакады основного хода, установке шумозащитного и грязезащитного экранов на эстакадах, бетонированию плиты проезжей части на разворотной эстакаде, устройству съездов и заездов на основной ход, реконструкции улицы Шоссейная, установке опор наружного освещения, строительству дождевой канализации на улицах Шоссейная, Грайвороновская, Люблинская, переустройству кабельных линий, замене оконных блоков в жилых домах, переустройству теплосети и воздушно-кабельной линии [на] 110 кВ", - добавили в департаменте строительства.

Всего в рамках возведения южного участка МСД между улицами Грайвороновская и Шоссейная запланировано строительство 10,4 км дорог, в том числе пяти эстакад. "Реализация данного участка обеспечит транспортную связь МСД с Волгоградским проспектом, что позволит значительно снизить его транспортную нагрузку, а также оптимально перераспределить плотный трафик транспорта следующего по Волгоградскому проспекту в сторону центра и в сторону области, в том числе по используемым в качестве объезда крупным магистральным улицам - Люблинская, Шоссейная и Грайвороновская, проездам Остаповский и 2-й Грайвороновский", - заключили в пресс-службе департамента.