26 июля, 13:00,
обновлено 26 июля, 13:09

В отдельных районах Москвы за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков

© ТАСС

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов, наиболее интенсивный дождь был на западе города. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"Свыше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за прошедший дождь. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество зафиксировано в ЗАО (46 мм), ТиНАО (42 мм), СЗАО (35 мм)", - значится в публикации.

Там уточняется, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", которые при необходимости обеспечивают оперативный пропуск воды. Также отмечается, что бригады ГУП "Мосводосток" ликвидируют временное скопление воды на Боровском шоссе. Автомобильное движение временно ограничено. В отдельных районах ЗАО за прошедший сверхинтенсивный дождь выпало наибольшее количество осадков - 54%.

"При непогоде возможен сильный ветер с порывами до 20 м/ с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными", - обратились к жителям Москвы в КГХ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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