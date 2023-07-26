26 июля, 13:02

В Москве ливень подтопил несколько улиц и повредил десятки автомобилей

© ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Несколько десятков легковых автомобилей повреждены в Москве, оказавшись затопленными во время ливня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Из-за выпадения осадков в различных частях Москвы подтопило ряд улиц. Несколько десятков легковых автомобилей сломались, оказавшись затопленными водой", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате ливня произошли протечки в некоторых зданиях. В частности, в Telegram-каналах сообщается о подтоплении в ТРЦ "Вегас" у станции метро "Мякинино", но, как сообщили ТАСС в администрации торгового центра, он продолжает работу.

Как ранее сообщил столичный главк МЧС, с 11:00 и до конца суток в Москве ожидаются гроза и град с порывами ветра до 20 м/с. 

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© Информационное агентство ТАСС
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