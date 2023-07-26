В Москве на площадках фестиваля "Цветочный джем" создадут 12 выставочных садов

Подробнее о садах и проектах "Цветочного джема" можно узнать на сайте moscowseasons.com

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новые ландшафтные решения, а также лучшие конкурсные и специальные проекты прошлых лет представили на фестивале "Цветочный джем" в столице. Всего будет открыто 12 выставочных садов, сообщили ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В дни "Цветочного джема" Москву украшают оригинальные выставочные сады, которые притягивают внимание москвичей и туристов. Некоторые проекты, которые вызвали ранее наибольший интерес, воссоздаются снова и снова. <...> Сады "Цветочного джема" за прошедшие годы стали доброй столичной традицией. Москвичи и гости нашего города выбирают их для того, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса, полюбоваться неповторимыми уголками природы и очутиться в настоящих природных оазисах", - отметили организаторы.

Они добавили, что "Библиотечный сад" на ступенях Российской государственной библиотеки является реконструкцией одного из самых известных и любимых проектов "Цветочного джема". Впервые он был создан в 2017 году Мэтью Чайлдсом, затем воссоздавался несколько раз по просьбам москвичей и теперь появится вновь - с новыми растениями и в новой цветовой гамме.

"В этом году пространство у памятника Ф. М. Достоевскому украсили большие одноствольные липы и многоствольные клены, барбарисы и боярышники, гортензии на штамбе - благодаря длинному стволу растение словно парит над землей, а также яркие композиции из лилейников, роз и астр. На Новой площади воссоздан также полюбившийся москвичам сад-галерея с ажурной крышей, главную роль в котором играют девичий виноград и вьющийся плющ разных видов. Специально подобранные яркие композиции из цветущих роз, гортензий и дельфиниумов создают ощущение летнего курорта в центре Москвы и являются прекрасным фоном для селфи и памятных фотографий", - подчеркнули в оргкомитете.

Подробнее о садах и проектах "Цветочного джема" москвичам и гостям столицы предлагают узнать на сайте moscowseasons.com. В этом году фестиваль проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября. По окончании фестиваля временные сады демонтируют, а кустарники, цветы и деревья перевозят на новые постоянные места. Их большую часть выбирают жители города, которые обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории для озеленения в своих районах.