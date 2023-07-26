26 июля, 13:00

Россиянин Кислицин не планирует просить убежища в Казахстане и собирается вернуться в РФ

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что состояние сотрудника компании F.A.C.C.T хорошее, "он жив-здоров"

АЛМА-АТА, 26 июля. /ТАСС/. Задержанный в Казахстане по запросу США россиянин, сотрудник компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин не намерен просить убежища в этой республике и собирается вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов после встречи с Кислициным.

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"Он однозначно намерен вернуться на Родину и других вариантов не рассматривает, в том числе - просить убежище", - отметил дипломат.

Оганов подчеркнул, что состояние Кислицина хорошее, "он жив-здоров". Россиянин сообщил дипломату, что с ним нормально обращаются в СИЗО.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана не исключали, что Кислицин может запросить убежище в Казахстане.

Как сообщалось, власти Казахстана разрешили представителю генконсульства РФ в Алма-Ате встретиться в среду с Кислициным. 

Теги:
СШАКазахстанРоссия
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