Россиянин Кислицин не планирует просить убежища в Казахстане и собирается вернуться в РФ

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что состояние сотрудника компании F.A.C.C.T хорошее, "он жив-здоров"

АЛМА-АТА, 26 июля. /ТАСС/. Задержанный в Казахстане по запросу США россиянин, сотрудник компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин не намерен просить убежища в этой республике и собирается вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов после встречи с Кислициным.

"Он однозначно намерен вернуться на Родину и других вариантов не рассматривает, в том числе - просить убежище", - отметил дипломат.

Оганов подчеркнул, что состояние Кислицина хорошее, "он жив-здоров". Россиянин сообщил дипломату, что с ним нормально обращаются в СИЗО.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана не исключали, что Кислицин может запросить убежище в Казахстане.

Как сообщалось, власти Казахстана разрешили представителю генконсульства РФ в Алма-Ате встретиться в среду с Кислициным.