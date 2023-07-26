На 25 природных территориях Москвы зафиксировали домовых и полевых воробьев

Первый вид - стараются держаться ближе к местам, где живут люди, в том числе на городских территориях, второй - предпочитают островки дикой природы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды зафиксировали на 17 природных территориях Москвы полевых воробьев, а домовых - на 8. Самое большое количество воробьев было обнаружено в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Медведковский", "Дегунинский", сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Москве гнездятся два вида воробьев: домовые и полевые. Первый вид - стараются держаться ближе к местам, где живут люди, в том числе на городских территориях, второй - предпочитают островки дикой природы. В 2023 году полевых воробьев фиксировали на 17 природных территориях, а домовых - на 8", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воробьи - одни из самых приспособленных к жизни рядом с человеком птиц. Это коллективные пернатые, они не любят одиночества. Они предпочитают все делать группами - гнездиться, кормиться и даже купаться. Это обеспечивает очевидные преимущества, одно из которых - защита от хищников. У крошечного воробья много врагов, поэтому чем больше бдительных глаз, тем лучше. Еще один плюс совместного существования - быстрое обнаружение корма. Практически каждому воробью присущи любопытство, изобретательский дух, смелость и склонность к "командной игре". В семейном же плане воробьи однолюбы: пары у них образуются на несколько лет, иногда и на всю жизнь. Природные территории позволяют птицам благополучно выводить своих птенцов, в том числе полевым воробьям. А вот домовых воробьев на природных территориях Москвы практически не встретишь, это связано с особенностями жизнедеятельности данного вида, поскольку домовый воробей является оседлой городской птицей.

Эколого-просветительский проект "Пернатый аудиогид", посвященный птицам, специалисты Мосприроды запустили в 2023 году.