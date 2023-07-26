Володин заявил, что СВО сплотила страну и усилила консолидацию общества вокруг президента

По мнению председателя Госдумы, начало СВО - "единственно правильное решение", которое было принято российским лидером "на опережение"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) сплотила Россию и усилила консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина. Такое мнение высказал на последнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы председатель палаты Вячеслав Володин.

"Специальная военная операция сплотила страну, усилила консолидацию общества вокруг нашего президента. Надо сказать, что независимо от партийной принадлежности все депутаты Государственной думы поддержали специальную военную операцию. Все едины в понимании, что от достижения целей специальной военной операции зависит будущее России. Поэтому нам правильно и в будущем руководствоваться этим", - сказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, начало СВО - "единственно правильное решение", которое было принято президентом РФ "на опережение".

"Западные страны давно и целенаправленно превращали Украину в плацдарм для борьбы с Россией. Причем сегодня они сами говорят об этом, не стесняясь", - отметил Володин.