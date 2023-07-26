Главреда свердловского медиапроекта "Ревда-инфо" оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Штраф Валентине Пермяковой составил 30 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ревдинский городской суд Свердловской области оштрафовал на 30 тыс. рублей главного редактора медиапроекта "Ревда-инфо" Валентину Пермякову за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Да, <…> было судебное заседание, штраф 30 тыс. рублей", - отметили там.

Поводом для штрафа послужил пост в Telegram-канале "Ревда-инфо" о специальной военной операции РФ на Украине, пояснила Пермякова в своем Telegram-канале. По ее словам, на публикацию обратили внимание читатели, которые и обратились в правоохранительные органы.

"Ревда-инфо" - крупнейший медиапроект в Ревде Свердловской области, указывается на его сайте. Сайт основан в августе 2008 года, издатель - ООО "Городские вести". В холдинг также входит газета "Городские вести", над которой работает тот же пул журналистов.