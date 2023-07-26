В Петербурге заболеваемость гепатитом В снизилась в 100 раз за последние 20 лет

Вирусы этой группы зачастую могут долго существовать в организме человека бессимптомно, особенно на ранних стадиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал снижение количества заражений острым вирусным гепатитом В в Петербурге более чем в 100 раз за последние 20 лет. Об этом рассказала журналистам заместитель начальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Оксана Самарина.

"Мы отмечаем многократное снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В, во многом благодаря широкомасштабной вакцинации населения в рамках национального календаря профилактических прививок. За последние 20 лет заболеваемость, по нашим наблюдениям, снизилась более чем в 100 раз", - сказала Самарина.

По ее словам, за последнее время статистика фиксирует порядка 30 заболевших в год - в основном это взрослые люди от 40 до 49 лет. Самарина также выразила надежду, что при дальнейшей реализации профилактических мер такие случаи станут единичными.

Она также отметила, что несмотря на такую хорошую тенденцию, есть и другие показатели, над которыми нужно продолжать работать. На данный момент, согласно статистическому учету, который ведет Управление Роспотребнадзора, за первую половину 2023 года было зарегистрировано более 3,5 тыс. новых случаев заражения вирусным гепатитом разных типов.

Основная доля выявленных больных приходится на парентеральную группу (гепатиты B и С). Вирусы этой группы зачастую могут долго существовать в организме человека бессимптомно, особенно на ранних стадиях. В основном люди узнают о заболевании на плановых профилактических осмотрах или на плановых обследованиях перед госпитализацией.