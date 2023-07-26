В Запорожской области утвердили проект стелы "Город воинской славы" в Мелитополе

Стела будет установлена на площади Победы на месте памятника писателю Тарасу Шевченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Администрация Мелитополя утвердила проект стелы "Город воинской славы", которая должна быть возведена на площади Победы в центре города. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Провели рабочую встречу с главой администрации Мелитополя Галиной Викторовной Данильченко, зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Павловичем Овсиенко, <...> на которой обсудили благоустройство площади Победы в Мелитополе и возведение стелы города воинской славы. Галина Викторовна, как глава администрации города и председатель регионального отделения РВИО в Запорожской области, приняла проект, который разработан и полностью устраивает своей концепцией", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил почетное звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю. Как отмечается в тексте указов президента, почетные звания присвоены "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".

В начале года власти города сообщили, что стела будет установлена на площади Победы на месте памятника писателю Тарасу Шевченко, который был демонтирован.