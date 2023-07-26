Путин поручил обеспечить проведение Всероссийского форума наставников с 2024 года

Минпросвещения должно будет представить соответствующий доклад до 1 февраля 2024 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ с 2024 года обеспечить проведение Всероссийского форума наставников. Соответствующий перечень поручений опубликован в среду на сайте Кремля.

"Минпросвещения России обеспечить начиная с 2024 года проведение: Всероссийского форума наставников. Доклад - до 1 февраля 2024 года, далее - один раз в два года", - говорится в тексте поручения.

Кроме того, министерству поручено с 2024 года обеспечить проведение региональных этапов Всероссийского форума классных руководителей во всех федеральных округах.

Доклад о проделанной работе министр просвещения РФ Сергей Кравцов должен предоставить до 1 ноября 2023 года, далее - ежегодно.