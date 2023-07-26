26 июля, 13:44

Родители пропавших без вести военных разблокировали проспект Баграмяна в центре Еревана

С ними намерены встретиться руководители МВД

ЕРЕВАН, 26 июля. /ТАСС/. Родители пропавших без вести военных, которые с раннего утра перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, разблокировали его для встречи с руководством МВД республики. Акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.

"Замглавы полиции республики примет нас. Они уже грозились применять силу, поэтому решили на данный момент открыть. Все равно мы требуем встречи с Пашиняном", - заявила мать одного из военных.

Военные, чьи родители вышли на акции, пропали без вести в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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