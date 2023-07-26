26 июля, 13:45

Путин поручил проработать единые требования к организации воспитательной работы

Доклад о проделанной работе главе Минобрнауки Валерию Фалькову и главе Минпросвещения Сергею Кравцову необходимо представить к 1 ноября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Минпросвещения РФ подготовить и представить предложения по установлению единых требований к организации воспитательной работы на всех уровнях образования.

"Минобрнауки России подготовить совместно с Минпросвещения России и представить предложения по установлению единых требований к организации воспитательной работы на всех уровнях образования", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства..

Доклад о проделанной работе главе Минобрнауки Валерию Фалькову и главе Минпросвещения Сергею Кравцову необходимо представить к 1 ноября.

Кроме того, главе Минобрнауки поручено актуализировать методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования. Доклад необходимо представить до 30 декабря. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияФальков, Валерий Николаевич
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