В Туапсинском районе сообщили, что пробы воды в море соответствуют нормам

В пресс-службе администрации района отметили, что купаться можно будет с 27 июля 2023 года

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Пробы морской воды в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края соответствуют гигиеническим нормам, действие запрета на купание после подтоплений истекает 26 июля 2023 года, купаться можно будет с 27 числа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора, пробы морской воды в Черном море на территории Туапсинского района, отобранные в период с 20 июля и по настоящее время, соответствуют гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности для человека", - говорится в сообщении.

Запрет на купание в море был введен в Туапсинском районе из-за сильнейших ливней 11, 12 и 15 июля. Пляжи в муниципалитете открыли после штормового предупреждения для отдыха 20 июля, однако запрет на купание сохранялся.

Уточняется, что после произошедших подтоплений в период с 16 июля были проведены исследования 243 проб морской воды. В пресс-службе администрации района ТАСС уточнили, что запрет на купание в Черном море действует по 26 июля включительно. Так как пробы воды в норме, купаться можно будет с четверга.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС. Были подтоплены жилые дома и социальные объекты. Затем повторные подтопления из-за дождей произошли в Туапсинском районе 15 июля.