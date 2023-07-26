В Херсонской области завершили подготовку к запуску электричек в Крым

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что электропоезд сообщением Геническ - Новоалексеевка - Джанкой планируется запустить в тестовом режиме до конца июля 2023 года

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Подготовка технической инфраструктуры, вокзалов и подвижного состава к запуску электричек в Крым полностью завершена в Херсонской области, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Регулярное железнодорожное сообщение Херсонской области с Крымом необходимо как воздух. Большая работа по подготовке технической инфраструктуры, вокзалов и подвижного состава железной дороги на сегодня полностью закончена", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что в тестовом режиме электрички будут запущены уже в ближайшие дни.

Ранее в среду Алексеенко сообщил, что электропоезд сообщением Геническ - Новоалексеевка - Джанкой планируется запустить до конца июля в тестовом режиме. По его словам, принятые 17 июля - после теракта на Крымском мосту - меры, в частности, снятие ограничений по блокпостам и отмена комендантского часа в сухопутном коридоре из Крыма, позволили кратно сократить время прохождения транспортных потоков из республики в Херсонскую область. Меры продолжают действовать.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В результате террористического акта повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Часть потока автотранспорта в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения.