В Москве совершенствуют систему уведомлений о проведении строительных работ

С начала 2023 года зарегистрировали свыше 4,4 тыс. таких уведомлений

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичный департамент градостроительной политики совместно с Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совершенствует процессы направления уведомлений о проведении земляных работ. Это позволяет значительно сократить время на получение разрешительной документации для проведения земляных работ, установки временных ограждений и размещения временных объектов в городе, сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

"С начала текущего года было зарегистрировано более 4,4 тыс. уведомлений [о проведении строительных работ]. Это демонстрирует высокую активность строительных компаний, которые участвуют в создании комфортной и безопасной окружающей среды для горожан, задачу по построению которой поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что с введением уведомительного порядка срок строительства объектов, включая жилищное строительство и социальные объекты, значительно сократился, так как регистрация уведомления производится в течение одного рабочего дня. В рамках текущей модернизации услуга станет доступна не только государственным заказчикам на строительство и реконструкцию объектов, но и техническим заказчикам. Услугой смогут воспользоваться и застройщики, проектирующие и строящие объекты промышленно-производственного назначения.

"За первое полугодие 2023 года количество уведомлений увеличилось более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о востребованности услуги. Поэтому ОАТИ совместно с другими органами власти постоянно совершенствует порядок выдачи разрешительной документации на проведение земляных работ для государственных заказчиков и застройщиков Москвы. Сегодняшние изменения позволят новым категориям заявителей воспользоваться уведомительным порядком проведения земляных работ в случае строительства объектов общегородского значения либо при прокладке инженерных сетей", - цитирует пресс-служба начальника ОАТИ Александра Ларина.

Обновленная услуга будет запущена на официальном портале мэра и правительства Москвы 1 августа.