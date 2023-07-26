Уровень воды в реке Тура стабилизировали после введения запрета на движение судов

Река используется для обеспечения технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Тура, которая используется для технологических нужд, стабилизирован. Мероприятия, направленные на стабилизацию уровня воды в реке, показали свою эффективность, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Постановка на реке Туре трех судов стабилизировала уровень воды на водозаборе ТЭЦ-1 в Тюмени", - говорится в сообщении.

Специалисты разработали несколько технических решений для восстановления уровня воды в Туре. На реке были выставлены судна для подпора и стабилизации уровня воды, компания "Тюмень Водоканал" закупила насосы и смонтировала дополнительные трубопроводы, чтобы обеспечить полноценный забор воды с большей глубины, а также были прочищены водоподводящий каналы, уточнили в информационном центре правительства.

Река Тура используется для обеспечения технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора "Тюмень Водоканала".

Ранее на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей был опубликован приказ о запрете на движение судов по Туре из-за низкого уровня воды в реке.

В начале июня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности для профилактики возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий.