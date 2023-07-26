В консульстве РФ заявили, что США вменяют задержанному Кислицину эпизод 12-летней давности

Срок давности по этому правонарушению уже истек, сообщил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов

АЛМА-АТА, 26 июля. /ТАСС/. Американцы вменяют задержанному в Казахстане по запросу США россиянину, сотруднику компании F.A.C.C.T. Никите Кислицину эпизод 12-летней давности. Срок давности по этому правонарушению уже истек, сообщил на брифинге консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов после встречи с Кислициным.

"Американцы вменяют ему [Кислицину] эпизод 2011 года", - сказал дипломат, не уточнив, в чем обвиняют россиянина в США.

Он отметил, что уголовно-процессуальный кодекс Казахстана предусматривает, что "выдача может состояться только в том случае, если по какому-либо преступлению, совершенному за рубежом, не истек срок давности". Соответственно, по словам Оганова, сославшегося на адвокатов Кислицина, по правонарушению 2011 года срок давности, согласно казахстанским законам, уже прошел. "Мы надеемся на правильное, правовое разрешение этого вопроса и возвращения нашего гражданина на Родину", - заключил дипломат.

Ранее Оганов сообщил, что Кислицин не намерен просить убежища в этой республике и собирается вернуться в Россию. Дипломат отмечал, что состояние россиянина хорошее, "он жив-здоров". Кислицин сообщил дипломату, что с ним нормально обращаются в СИЗО.

Ранее в Генпрокуратуре Казахстана не исключали, что Кислицин может запросить убежище в республике. Как сообщалось, власти Казахстана разрешили представителю генконсульства РФ в Алма-Ате встретиться в среду с Кислициным.

Преследование Кислицина

Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США.

Сообщалось, что правоохранительные органы России будут добиваться выдачи задержанного. Он объявлен в России в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Кислицина.