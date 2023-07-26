В Новгороде на создание трех образовательных кластеров направят 430 млн рублей

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что сумма федерального гранта составляет 100 млн рублей на кластер с региональным софинансированием по 20 млн

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. Три производственно-образовательных кластера прошли конкурсный отбор на уровне федерации и будут созданы в 2024 году в Новгородской области. На эти цели выделят 430 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"На создание кластеров выделено 430 млн рублей, из них 300 - федеральные", - сообщил собеседник агентства.

Как пояснил глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале, кластеры будут созданы благодаря участию региона в программе "Профессионалитет".

"Сумма федерального гранта - по 100 млн рублей на кластер с региональным софинансированием по 20 млн на каждый плюс участие капитала бизнеса. Это химическая промышленность, радиоэлектроника, строительство. Колледжи будут развивать в этих отраслях совместные программы под запрос наших предприятий", - отметил глава региона по итогам встречи с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой.

Федеральный проект "Профессионалитет" - одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта - вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Инициативы, в том числе, позволят более эффективно достичь целей нацпроектов.