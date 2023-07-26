Боррель назвал сожжения Корана в ЕС "оскорбительной провокацией"

Глава внешнеполитической службы ЕС при этом отметил, что акции законны

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал акты сожжения Корана в Европе "оскорбительными, неуважительными и явными провокациями", отметив при этом, что они в Европе законны, хоть и не этичны. Об этом говорится в его заявлении, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

"После последних действий отдельных лиц в Европе, которые нанесли оскорбление многим мусульманам, ЕС выражает сильное и решительное отторжение любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости. Уважение многообразия - это одна из центральных ценностей Европейского союза. Это включает уважение других религиозных сообществ, - отметил Боррель. - Осквернение Корана, или любой другой книги, считающейся священной, оскорбительно, неуважительно и является явной провокацией. В ЕС нет места выражению расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"Мы продолжаем защищать свободу религии и верований, а также свободу самовыражения за границей и дома, однако не все, что законно, является этичным", - подчеркнул Боррель.

Он призвал к "единению и взаимоуважению" и подчеркнул, что "акты отдельных провокаторов служат только тем, кто хочет разделить наши общества".

Ранее министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин пожаловался, что иностранные государства якобы ведут против Швеции "кампанию с целью нанесения ущерба шведским интересам" в связи с проходящими там акциями с сожжением Корана. Болин, в частности, выступил с утверждением, что особую активность в этом плане проявляет якобы РФ. Участвовавший в пресс-конференции глава отдела коммуникаций Управления психологической защиты Микаэль Эстлунд заявил, что "мотивом России" в "разжигании" этих кампаний является якобы ее стремление затруднить для Швеции вступление в НАТО.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.