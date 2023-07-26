Комиссия РПЦ поддержала идею временно оставить в ОМС аборты для женщин за чертой бедности

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов отметил, что эти инициативы рассматриваются как планомерное движение в сторону защиты материнства и детства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новые инициативы православного экспертного сообщества в отношении поэтапного вывода абортов из системы ОМС направлены на ограничение подобных операций и заслуживают внимания и поддержки. Об этом заявил ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Рассматриваю эти инициативы как планомерное движение в сторону защиты материнства и детства, устранения абортов любых видов, особенно медикаментозных, из жизни российского общества как явления, представляющего серьезную угрозу национальной демографической безопасности и репродуктивному потенциалу России", - сказал глава патриаршей комиссии.

В целом он отметил, что в отношении абортов позиция РПЦ всегда остается неизменной. Это явление, отметил Лукьянов, "всегда было и остается духовной катастрофой личности и общества, и оно не должно быть легитимным, и уж тем более оплачиваться за счет всех граждан, среди которых огромное число верующих".

Эксперты патриаршей комиссии надеются, что предлагаемые меры снизят "градус общественной дискуссии" вокруг предложения РПЦ о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Ранее руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова сообщила ТАСС, что разработанный православными экспертами "комплексный план мер" предусматривает, в частности, прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках и поэтапный вывод абортов из ОМС. Авторы инициативы предлагают сделать исключения для трех случаев: аборты по медицинским показаниям; аборты по социальным показаниям - в случае изнасилования; и, на переходном этапе, аборты, совершаемые в случае предъявления справки об уровне дохода ниже прожиточного минимума.

В РПЦ ранее неоднократно призывали к прекращению финансирования абортов за счет средств бюджета, за исключением операций, выполняемых по медицинским показаниям. Так, патриарх Кирилл заявлял о том, что нужно прийти "к разумному решению, исключив лишение жизни по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия медицинской помощи, выведя такие аборты из системы обязательного медицинского страхования". Священник Лукьянов ранее сказал ТАСС, что сэкономленные средства можно было бы направить на лечение бесплодия и поддержку многодетных семей.