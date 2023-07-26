В Крыму открыли первый экстремальный автомобильный маршрут на вершину Южная Демерджи

Его протяженность составляет 5,1 км

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Алуштинское лесоохотничье хозяйство с 26 июля открыло первый в Республике Крым экскурсионный автомобильный маршрут повышенной опасности, который пролегает по территории природного заказника Демерджи-яйла до вершины Южная Демерджи, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы шли к этому достаточно давно совместными усилиями. Маршрут оборудован с точки зрения безопасности и с точки зрения экологичности. <...> У нас, к сожалению, есть примеры и нелегального использования каких-то маршрутов, но их становится все меньше, а легальных, безопасных и экологических маршрутов, будем надеяться, будет становиться все больше. <...> Здесь это проверенная техника, это сертифицированные водители, которые прошли соответствующее обучение", - рассказал Волченко.

Как уточнила министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Славгородская, маршрут составлен на основе научного обоснования, протяженность составляет 5,1 км. Перевозить туристов планируется только на согласованных по экологическому классу автомобилях. Предполагается, что маршрут будет работать с апреля по ноябрь.

Заказник Демерджи-яйла расположен в границах Демерджи яйлы - горного массива в центральной части главной гряды Крымских гор, в 14 км к северу от Алушты. Массив разделен на северную и южную части с вершинами Северная Демерджи (1 359 м над уровнем моря) и Южная Демерджи (1 239 м над уровнем моря) соответственно.