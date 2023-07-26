В Вологде отреставрируют церковь Сретения первой за счет благотворительного фонда

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия области Елены Кукушкиной, наибольшую сложность представляют работы по сохранению и воссозданию лепнины и изразцов на фасадах

ТАСС, 26 июля. Церковь Сретения Господня 1731 года постройки, единственный храм в Вологде, богато украшенный лепниной и изразцами, отреставрируют первой на средства благотворительного фонда "Наследие Русского Севера". Уже выполнена гидроизоляция фундамента, чтобы сохранить здание от разрушения, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Этот уникальный храм, выделяющийся среди других своей архитектурой, стал первым объектом попечения фонда. Выбор обусловлен тем, что у нас есть научно-проектная документация с историко-культурной экспертизой для проведения реставрационных работ. Мы понимаем, что у фонда есть ресурсы приступить к сохранению церкви благодаря вложениям меценатов, которые заинтересованы в восстановлении наших православных святынь. Имя каждого благотворителя войдет в историю этой церкви. Я сам с удовольствием принимаю участие в благом деле своими средствами и буду продолжать помогать", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, посетившего объект вместе с меценатами, представителями духовенства и надзорных органов.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Проведен ремонт стропильной системы, деревянные конструкции кровли обработаны огнеупорным составом, выполнено инъектирование и гидроизоляция фундамента, что крайне важно для сохранения церкви от разрушения. Сейчас подрядчик зачищает и красит покрытие кровли, занимается покраской барабанов в верхней части храма.

По словам председателя комитета по охране объектов культурного наследия области Елены Кукушкиной, наибольшую сложность представляют работы по сохранению и воссозданию лепнины и изразцов на фасадах. Утраченные изразцы воспроизведут мастера из Кириллова. Фасадные работы планируется завершить до конца октября, покрасят здание в будущем году. Внутри храма восстановят кладку, лепной декор на сводах, крыльцо и деревянную лестницу, пострадавшие от пожара в 2014 году. Исторический деревянный пол приведут в порядок. В восстановление храма в этом году вложат 3,5 млн рублей. Средства собраны благотворительным фондом, надзор за их расходованием осуществляет попечительский совет, который возглавляет губернатор.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва поблагодарил всех, кто внес посильный вклад в восстановление Церкви Сретения, отметив, что храм имеет особое значение. Он является одной из архитектурных доминант и видовых точек в центральной части Вологды. В его архитектуре сочетаются русское барокко и традиционное русское узорочье XVII века. Это единственный храм в Вологде, настолько богато украшенный лепниной и изразцами.

По словам главы региона, на сегодня в список первоочередных объектов попечения входят семь храмов. Перечень будет расширяться с увеличением количества благотворителей и меценатов. Церковь Сретения, по словам губернатора, станет эталоном восстановительных работ. У храма была непростая судьба, долгое время он использовался не по назначению: в нем размещались общежитие и складские помещения. Реставрация восстановит историческую справедливость и вернет объекту прежний облик.

О памятнике

Деревянная церковь Сретения существовала уже в 1656 году и была расположена в историческом районе Вологды Заречье. Каменная Сретенская церковь была построена в 1731-1735 годах и перенесла позднюю перестройку колокольни и крыльца в 1830 году. В архитектуре слились поздно пришедшее в Вологду русское барокко и традиционное русское узорочье XVII века. В годы советской власти внутреннее убранство церкви было утрачено, за исключением лепных узоров в верхней части холодного храма под куполом. Известно, что именно из Сретенской церкви происходят несколько известных икон, находящихся сейчас в коллекциях российских музеев. Например, икона "Снятие со креста" XVI века находится сегодня в Государственной Третьяковской галерее.