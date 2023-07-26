АТОР ожидает массовый турпоток из Китая в Россию к середине августа - началу сентября

По словам вице-президента ассоциации Александра Курносова, пока оживления спроса на поездки как с российской, так и с китайской стороны не зафиксировано

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Массовый туристический поток из Китая в Россию ожидается не ранее, чем к середине августа - началу сентября 2023 года. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем начнется с 1 августа 2023 года.

"Необходимо организовать полетную программу, гостиницы, экскурсионное обслуживание. Нужно определенное время. Скорее всего, объемы пойдут где-то с середины августа - начала сентября", - сказал он.

По словам эксперта, пока оживления спроса на поездки как с российской, так и с китайской стороны не зафиксировано. Он отметил, что прошло еще очень мало времени после объявления о старте групповых безвизовых поездок между странами с 1 августа. Курносов напомнил, что до пандемии Россию ежегодно посещало порядка 1-1,4 млн китайских туристов.

"Надо планировать, что такие цифры по году могли бы быть, но так как сезон сокращен, эти цифры будут уменьшены в два-три раза. <…> Скорее всего, около 400 тыс. будет. Так как на сегодняшний день фактически экскурсионного въездного туризма нет, то это будет составлять основной его объем", - объяснил вице-президент АТОР.

Он также напомнил, что групповые безвизовые групповые турпоездки являются наиболее простым и дешевым способом путешествий. В то же время при возникновении дополнительного спроса на и без того загруженные российские отели есть вероятность повышения цен на гостиничные услуги в пределах 10-30%. Речь идет прежде всего об отелях Москвы и Санкт-Петербурга, которые традиционно наиболее востребованы среди туристов из КНР, добавил он.