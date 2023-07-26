В Ленобласти открылось отделение Всемирного русского народного собора

Это событие совпало с 10-летием Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Отделение международной общественной организации Всемирный русский народный собор открылось в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы собрались по важному поводу - открываем в Ленобласти региональное отделение Собора. Он играет значимую роль не только в России, но и во всем мире, укрепляет нравственную основу жизни и духовные ценности при поддержке Русской православной церкви. Символично, что в Ленобласти отделение создается в год 30-летия основания Собора. Это добрый знак", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Отмечается, что открытие регионального отделения совпало с 10-летием Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархий. Дрозденко выразил благодарность епархиям "за годы соработничества на благо Ленинградской области в воспитании истинных ценностей у ленинградцев - любви к семье, к родине, соблюдении заповедей". Он отметил, что эта работа ведется совместно с общественными организациями - молодежными, волонтерскими, экологическими. "Это важно для консолидации нашего общества", - сказал губернатор.

Встречу, состоявшуюся в Музее истории религии, посетил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. Среди сопредседателей регионального отделения Собора - епископ Выборгский и Приозерский владыка Игнатий, епископ Гатчинский и Лужский владыка Митрофан, епископ Тихвинский и Лодейнопольский владыка Мстислав, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Как отметили в пресс-службе, Дрозденко поблагодарил представителей религиозных организаций за поддержку во время проведения специальной военной операции. В епархиях области созданы штабы и рабочие группы по оказанию помощи беженцам, епископами епархиальных управлений организованы сборы гуманитарной помощи на нужды пострадавших мирных жителей и переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Военные священники епархий Ленинградской области проводят окормление военнослужащих в зоне СВО.

Всемирный русский народный собор был создан в 1993 году. Он образован по инициативе Русской православной церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. С 1 февраля 2009 года главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.