В Белгороде будут праздновать годовщину освобождения от фашизма на протяжении шести дней

Руководитель управления культуры мэрии города Ольга Лесных также сообщила, что состоится встреча молодежи с участниками спецоперации и ветеранами Великой Отечественной войны

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Белгород будет праздновать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города на протяжении шести дней - с 1 по 6 августа. Об этом сообщила журналистам в среду руководитель управления культуры мэрии Белгорода Ольга Лесных.

"С 1 по 4 августа уже стартуют различные памятные акции. Это и проведение мероприятий по облагораживанию памятных захоронений, и возложение цветов, венков, вахта памяти. Это, конечно, и уроки мужества в школьных оздоровительных лагерях. Основные большие, массовые, торжественные мероприятия начнутся с 3 августа", - сказала Лесных.

По ее словам, 5 августа на Меловой горе на флагштоке будет поднята копия Знамени Победы, после чего начнется общегородская акция "Волна памяти". Затем в Белгороде состоится встреча молодежи с участниками спецоперации и ветеранами Великой Отечественной войны. "После чего состоится большой праздничный концерт на площадке возле диорамы", - сказала руководитель управления культуры мэрии Белгорода.

6 августа в рамках празднования годовщины освобождения от фашизма солдатами Красной армии и Дня города в Белгороде будет открыт парк аттракционов "Калейдоскоп". Новая зона отдыха расположится рядом с Центральным городским пляжем. Площадка парка будет поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны, каждая в своей тематике и с соответствующими возрасту аттракционами.

Белгород и Орел освободили от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. Первый - утром, второй - около шести вечера. По приказу Иосифа Сталина в этот день в Москве дали салют войскам, освободившим города, поэтому они носят неофициальное звание городов Первого салюта.