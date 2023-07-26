В Кузбассе дети участников СВО смогут бесплатно пользоваться пригородным транспортом

Губернатор области Сергей Цивилев обратился к депутатам с просьбой поддержать эту инициативу

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Проезд в пригородном транспорте сделают бесплатным для детей участников СВО в Кемеровской области. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев в ходе прямой линии, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"В Кузбассе есть закон "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в соответствии с которым 10 месяцев, кроме июля и августа, детям участников специальной военной операции оплачивается проездной в междугородном транспорте. Необходимо как можно быстрее внести изменения, чтобы и из пригорода ребята могли ездить бесплатно", - пояснил Цивилев.

Как проинформировали в пресс-службе, губернатор области поручил региональному Минтрансу пересмотреть существующую норму, а также обратился к депутатам с просьбой поддержать эту инициативу.

На данный момент в Кузбассе разработан и действует комплекс мер поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО, и членов их семей, отметили в пресс-службе. В частности, региональным законодательством предусмотрено бесплатное проживание в общежитиях для студентов средних профессиональных учебных заведений, первоочередное право на предоставление мест в детсадах, организация отдыха и оздоровления детей, оплата обучения в учреждениях СПО и вузах.

Кроме того, семьи военнослужащих и добровольцев имеют право на оказание социальных услуг на дому или вне очереди в стационарной форме, пояснили в пресс-службе, а также добавили, что в индивидуальном порядке организовано сопровождение беременных жен военнослужащих и добровольцев при учреждениях здравоохранения региона.