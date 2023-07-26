Эксперт считает, что конфликт в Приднестровье нельзя урегулировать без России

По мнению российского сопредседателя в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Александра Андреева, РФ несет историческую ответственность за мир на берегах Днестра и остается главным участником мирогарантийного процесса

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Приднестровский конфликт нельзя урегулировать без России, которая несет историческую ответственность за мир на берегах Днестра и остается главным участником мирогарантийного процесса. Об этом заявил российский сопредседатель в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Александр Андреев.

"Россия чувствует свою ответственность за ситуацию в регионе и за обеспечение мира, урегулирование приднестровского конфликта без нее не является возможным. Наша страна несет историческую ответственность за сохранение безопасности и стабильности в регионе. Здесь живут близкие нам люди, причем и на левом, и на правом берегах Днестра. Поэтому Россия остается главным участником миротворческой операции и вообще всего мирогарантийного процесса", - сказал Андреев в ходе круглого стола по случаю годовщины начала миротворческой операции в Приднестровье, который прошел в Приднестровском государственном университете.

Он отметил, что на берегах Днестра уже 31 год проходит успешная миротворческая операция, четко работает доказавший свою эффективность комплексный механизм, включающий ОКК, военных наблюдателей и миротворческие посты.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и непризнанной республики.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Власти Молдавии настаивают на выводе ОГРВ и предлагают заменить миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе категорически против, напоминая, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.