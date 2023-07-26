Представитель Приднестровья назвал опасными призывы к смене миротворческого формата

Сопредседатель от непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков напомнил, что в июне 1992 года привлеченные для разъединения сторон гражданские наблюдатели не сумели помешать началу полномасштабного конфликта

КИШИНЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Призывы к смене миротворческого формата в Приднестровье со стороны НАТО, ПАСЕ и других международных структур опасны. Об этом заявил сопредседатель от непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков, подчеркнув, что такие заявления вызывают тревогу у населения непризнанной республики.

"В это непростое время все чаще раздаются призывы по смене формата миротворческой операции на Днестре от различного рода международных организаций: ПАСЕ, представителей военного блока НАТО. Они не имеют объективного представления о реальном положении дел в зоне безопасности. Любые попытки трансформации миротворческой миссии вне политического консенсуса всех заинтересованных сторон опасны для процесса урегулирования. Они приведут к глубинным, комплексным изменениям, затрагивающим региональную стабильность и безопасность, с плохо предсказуемыми последствиями", - сказал Беляков в ходе круглого стола по случаю годовщины начала миротворческой операции в Приднестровье, который прошел в Приднестровском государственном университете. Он напомнил, что в июне 1992 года привлеченные для разъединения сторон гражданские наблюдатели от Румынии, Украины, Молдавии и Приднестровья не сумели помешать началу полномасштабного конфликта.

"Это привело к кровопролитной трагедии, а самих наблюдателей пришлось срочно вывозить на безопасную территорию", - напомнил Беляков. Он подчеркнул, что власти Приднестровья продолжают настаивать на сохранении нынешнего механизма миротворческой операции и категорически против предложения Кишинева заменить голубые каски на гражданских наблюдателей.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.