Против концертов Rammstein в Вене на демонстрацию вышли около 500 человек

Протесты связаны с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес солиста Тилля Линдеманна и клавишника Кристиана Флаке Лоренца

ВЕНА, 26 июля. /ТАСС/. Около 500 человек собрались у венского стадиона "Эрнст Хаппель" в знак протеста против концерта немецкой группы Rammstein на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна и клавишника Кристиана Флаке Лоренца, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция проходит через дорогу от стадиона, участники протеста расположились на огражденной площадке. Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Долой со сцены преступников", "Верьте пострадавшим", "Ты все еще можешь выкинуть свой билет". За порядком на акции наблюдает полиция.

К настоящему моменту петицию с призывом отменить концерты группы подписали почти 17,5 тыс. человек.

"Для нас самое главное - продемонстрировать солидарность с пострадавшими, показать, что мы верим пострадавшим и хотим их поддержать, и что не будем молчать, хотя концерты не отменили", - заявила в преддверии демонстрации Филине Дресслер, одна из организаторов акции.

Позиция общества и депутатов

Rammstein отыграют в Вене концерты 26 и 27 июля, все билеты раскуплены, за два вечера группа планирует собрать около 110 тыс. зрителей. Согласно онлайн-опросу газеты Standard, в котором приняли участие около 6 тыс. человек, 81% респондентов намерены посетить концерт, несмотря на обвинения. Еще 7% заявили, что пропустят концерт, 8% хотят продать свои билеты.

Призывы к отмене венских концертов ранее звучали из рядов "зеленых" - младшего партнера в нынешней правящей коалиции.

"В отношении концертов Rammstein в Вене мы требуем не запрета как такового, а отмены концертов до полного расследования серьезных обвинений в адрес нескольких участников группы. Несмотря на презумпцию невиновности, нельзя пускать на сцену людей, потенциально представляющих опасность для других", - считают депутат австрийского парламента Мери Десоски и депутат венского ландтага (земельного парламента) Виктория Шпильман.

Об обвинениях против Rammstein

Группа столкнулась с волной обвинений в сексуальных домогательствах после того, как ирландка Шелби Линн рассказала в соцсетях, что в ходе вечеринки на концерте Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток. По ее словам, Линдеманн пытался склонить ее к сексу и пришел в ярость, когда получил отказ. Девушка утверждает, что в целом смутно помнит тот вечер, а на следующий день обнаружила на теле синяки. На этой неделе обвинения в физическом насилии в адрес солиста выдвинула также одна жительница Австрии.

Прокуратура Берлина 14 июня начала расследование в отношении Линдеманна. В июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, и за ложные показания им грозит тюремный срок.

На фоне обвинений группа лишилась сотрудничества со звукозаписывающей компанией Universal Music. Издательство Kiepenheuer & Witsch, выпустившее три сборника стихов Линдеманна, также заявило о прекращении работы с певцом.