В Москве прошли самые сильные дожди для 26 июля за последние 74 года

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что на главной метеостанции города ВДНХ к 18:00 выпало около трети от месячной нормы июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около трети от месячной нормы июля (31%) - 26 мм осадков - выпало на главной метеостанции ВДНХ в Москве в среду, что стало рекордом с момента начала наблюдений за погодой на этой метеостанции в 1949 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"На главной метеостанции столицы ВДНХ к 18:00 выпало 26 мм осадков - это около трети от месячной нормы июля (31%). И [прошли] самые сильные дожди для 26 июля за последние 74 года, с момента начала производства наблюдений за погодой на этой метеостанции - с 1949 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на других метеостанциях столицы количество выпавших осадков различно: в Строгине выпало 19 мм осадков, в Тушине - 40 мм. Самым высоким показателем во всем столичном регионе стало количество выпавших осадков в Толстопальцеве - 42 мм.

В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало в Талдоме и Волоколамске - 34 мм и 36 мм соответственно, подчеркнул Леус.