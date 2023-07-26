Украинский публицист заявил о незаконном вывозе части икон из Киевской лавры

Ян Таксюр добавил, что Киев вывез из лавры предметы богослужения

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр, выступая в Совбезе ООН рассказал, что из Киевской лавры незаконно была вывезена часть икон.

"Главные храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор и Трапезный храм, уже отобраны и переданы ПЦУ [Православной церкви Украины]. Насельники лавры, монахи, изгнаны из обители, незаконно выведена часть ценнейших икон и предметов богослужения", - сказал он.

Ранее Таксюр сообщил, что оказался в СИЗО Киева по заказу представителей раскольнической ПЦУ. По данным Союза православных журналистов (СПЖ) Украины, Таксюр прибыл в Россию в рамках обмена на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене, Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы. Как уточнял телеканал "Спас", после обмена Таксюр встретился с сыном в Луганской Народной Республике.

О преследовании Яна Таксюра

Писатель пропал 10 марта 2022 года, позднее стало известно, что он помещен в киевский СИЗО. Его супруга обращалась к международным правозащитным организациям с просьбой о содействии его освобождения. Таксюра 13 августа освободили под залог в 1,2 млн гривен (около $32,5 тыс.). Как сообщал СПЖ Украины, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.