В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за жары

Глава региона Сергей Ситников сообщил, что лесопожарную обстановку взяли под контроль, на пляжах и местах отдыха у воды усилили дежурство спасателей и сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 26 июля. Режим повышенной готовности ввели в Костромской области с 27 по 31 июля из-за погодных условий, в регионе прогнозируется температура воздуха свыше плюс 30 градусов, ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Режим повышенной готовности вводится с 9 часов 27 июля и будет действовать до 9 часов 31 июля. Решение принято для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с прогнозируемым на территории Костромской области высоким температурным режимом воздуха - свыше 30 градусов, а также грозами и порывами ветра", - говорится в сообщении.

Как отметили глава региона Сергей Ситников в Telegram-канале, под жестким контролем - лесопожарная обстановка, также на пляжах и местах отдыха у воды усилено дежурство спасателей и сотрудников правоохранительных органов. "Департамент региональной безопасности обеспечит информирование водителей большегрузного автомобильного транспорта, перемещающегося по территории региона, в эфире радиостанций об угрозах связанных с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, до конца суток 26 июля и утром 27 июля местами по Костромской области ожидаются грозы с дождем, усиление ветра до 18 м/с.