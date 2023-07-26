В ООН прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

В организации заявили, что выступают за свободное исповедание религии

ООН, 26 июля. /ТАСС/. ООН выступает за то, чтобы люди по всему миру могли свободно исповедовать свою религию. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова позиция генсека всемирной организации Антониу Гутерриша относительно преследования Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

"Мы считаем, что по всему миру люди должны иметь право свободно исповедовать свою религию", - сказал он.

Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, обсуждал ли Гутерриш эту тему с представителями Киева. "Добавить что-то к этому я не могу", - отметил представитель генсека ООН.

В среду состоялось инициированное Россией заседание СБ ООН по ситуации вокруг УПЦ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.