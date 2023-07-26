В Херсонской области открыли памятник народному артисту СССР Евгению Матвееву

В пресс-службе РВИО сообщили, что процесс восстановления либо создания памятников будет проходить во всех четырех новых регионах

ГЕНИЧЕСК, 26 июля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло в селе Новоукраинка Херсонской области памятник-бюст народному артисту СССР Евгению Матвееву. Памятник стал первым из серии монументов, которые будут открыты в новых регионах России, сообщили журналистам в пресс-службе РВИО.

"Этот памятник интересен тем, что он открывает целую серию памятников, которые реализуются в новых регионах по поручению президента Российской Федерации. Российское военно-историческое общество исполняет эту задачу в тесной координации с территориями. По монументальным объектам в Херсонской области у нас была встреча с Владимиром Васильевичем Сальдо (врио губернатора Херсонской области - прим. ТАСС) . Мы утвердили общую концепцию, учли пожелания местных жителей, которые хотели, чтобы появился памятник Евгению Матвееву и памятник человеку, который спас заповедник "Аскания-Нова", Петру Козлову", - сказал участвовавший в церемонии открытия заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, его слова приводятся в сообщении.

Признак мирной жизни

Памятник работы скульптора Михаила Баскакова установлен Российским военно-историческим обществом в селе, где в 1922 году родился Евгений Матвеев. Процесс восстановления либо создания памятников будет проходить во всех четырех новых регионах.

"То, что РВИО обратилось фактически к гражданскому лицу Евгению Матвееву, глубоко символично. Мы это воспринимаем как признак возрождения нормальной жизни на новых территориях, признак мирной жизни. Мы откликнулись на просьбу местных жителей. Этот памятник изготовил один из лучших московских скульпторов - Михаил Баскаков. Здесь рядом стоит небольшой обелиск, посвященный Героям Великой Отечественной войны. Его мы тоже привели в порядок, сделали надежное основание, гранитное мощение, табличку. И не случайно эти два памятника рядом. Евгений Семенович Матвеев тоже защищал Отечество в том смысле, в котором он мог и хотел. Еще в студенчестве он копал окопы, участвовал в обучении курсантов. И его жизненный путь - путь поистине Народного артиста", - приводит пресс-служба слова Овсиенко.

Матвеева помнят по ролям в картинах "Поднятая целина", "Любовь земная", "Родная кровь", "Судьба", "Солдаты свободы", "Цыган", "Любить по-русски". В 2022 году отмечалось 100-летие со дня его рождения.

"Наша земля богата людьми, которые прославили нашу Родину в области изобразительного искусства, театра, спорта, науки и так далее. Но ввиду известных событий эти имена забывались, а порой и умышленно затирались. И, конечно, сегодня наша святая обязанность - восстанавливать историческую память. Евгений Семенович Матвеев родился в маленьком селе Скадовского района и проделал такой огромный путь, стал по-настоящему Народным артистом Советского Союза. И несмотря на то, что он уже 20 лет как ушел из жизни, его пример, его роли, его наставления живут и сегодня. Его творчество уже стало классикой и будет согревать наши сердца еще долгие годы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко.