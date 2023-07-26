Участники СВО из Вологодской области смогут получить древесину по возвращении домой

Ходатайство о восстановлении в списке нуждающихся в древесине участник СВО может подать лично либо через представителя по доверенности

ТАСС, 26 июля. Участники специальной военной операции (СВО) из Вологодской области смогут получить древесину для собственных нужд по возвращении домой, их не исключат из списков, если они лично не осмотрели делянку, как требовалось по закону, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Мобилизованные, контрактники и добровольцы из Вологодской области получат древесину для собственных нужд, когда вернутся домой. Их не исключат из списков, если они лично не осмотрели делянку. Соответствующее постановление начало действовать в нашей области", - сообщил Кувшинников в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы областного правительства, департамент лесного комплекса области оказывает государственную услугу по принятию решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. Для снижения социальной напряженности и уменьшения количества отказов в предоставлении госуслуги, на территории региона с 2021 года формируются списки нуждающихся в древесине. Договоры заключаются в порядке очередности.

"В связи с тем, что вологжане, участвующие в специальной военной операции, в соответствии с действующим порядком могут потерять свою очередь в списках, принято решение предоставить им возможность восстановления в них. У участника СВО нет возможности осмотреть делянку перед заключением договора купли-продажи в установленные сроки, что является основанием для исключения из очереди. В соответствии с принятым постановлением участника СВО восстановят в соответствующей очереди и пригласят на заключение договора купли-продажи", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора Эдуарда Зайнака.

Ходатайство о восстановлении в списке участник СВО может подать лично либо через представителя по доверенности.

Ежегодно жители области подают порядка 25 тыс. заявлений для заключения договора купли-продажи древесины для собственных нужд, из них около 2 600 заявлений - на строительство жилых домов.